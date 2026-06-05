Marta volta à seleção feminina para 2 amistosos contra EUA no Brasil

A última vez que Marta vestiu a Amarelinha foi em agosto do ano passado, quando aseleção foi campeã da Copa América, em Quito (Equador),
após cobrança de pênaltis (5 a 4). Na ocasião, a camisa 10 foi decisiva na final contra a Colômbia. Ela deixou o banco de reservas nos acréscimos da etapa final e mudou a história do jogo: marcou o gol do empate em 3 a 3, que levou a partida para a prorrogação. Marta voltou a balançar a rede no primeiro tempo extra, mas a partida terminou em 5 a 5 na sequência o título foi decidido nos pênaltis.
É um retorno natural, [ela] jogou mais minutos pelo clube, tem sido decisiva. Ela teve um início de ano mais difícil, uma pré-temporada que não foi completa. Agora eu vejo ela pronta para nos ajudar. Tenho orgulho em poder contar com ela, e ela também poder passar a experiência dela para o grupo, disse Elias sobre a meia-atacante do Orlando Pride (EUA).
Arthur Elias anunciou uma lista convocatória extra, visando um período de treinamento fora Data FIFA.Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 20, 2026
As 30 atletas se reunirão entre os dias 15 e 20 de junho, em Itu (SP). #SeleçãoFeminina pic.twitter.com/iQ7U01vKcG
Em abril do ano passado, a seleção de Arthur Elias arrancou uma vitória inédita sobre os Estados Unidos, por 2 a 1, na Califórnia.Foi a primeiro triunfo da história da Amarelinha na casa das adversárias.
Na ocasião, as norte-americanas lideravam o ranking
O primeiro amistoso contra os EUA ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 6 de junho (sábado), às 18h30 (horário de Brasília). Três dias depois as brasileiras voltam a enfrenar as norte-americanas na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30.
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