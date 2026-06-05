Copa do Mundo de 2026 deve movimentar mais apostas esportivas que o Super Bowl

Torneio nos EUA, México e Canadá pode gerar bilhões em apostas online durante os jogos

A Copa do Mundo de 2026 promete não movimentar apenas os gramados, mas também o mercado bilionário de apostas esportivas nos Estados Unidos.

Segundo projeção divulgada pelo site especializado Bookies.com, os americanos devem apostar cerca de US$ 3,1 bilhões em partidas do torneio através de plataformas legais de apostas online.

Outros US$ 2,4 bilhões devem ser movimentados em mercados de previsão, como Kalshi e Polymarket, elevando o volume total para aproximadamente US$ 5,5 bilhões — valor superior ao registrado em apostas no Super Bowl.

Mundial será o maior da história

A edição de 2026 será realizada em 16 cidades espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções, acima das 32 equipes da edição de 2022 no Catar.

Com isso, o campeonato terá 104 partidas, tornando-se a maior Copa do Mundo da história.

Especialistas afirmam que o aumento no número de jogos e a realização em território norte-americano devem impulsionar ainda mais o interesse do público e das plataformas de apostas.

Mais americanos devem apostar

Uma pesquisa da consultoria PwC revelou que 58% dos americanos pretendem fazer algum tipo de aposta durante a Copa.

As apostas incluem:

* Plataformas esportivas online

* Mercados de previsão

* Fantasy games

* Apostas informais entre amigos e familiares

Segundo o levantamento, cerca de um terço dos apostadores planeja investir pelo menos US$ 250 durante o torneio.

Horários devem aumentar audiência

Especialistas destacam que os jogos em fusos horários mais compatíveis com os Estados Unidos devem aumentar a audiência e facilitar apostas ao vivo.

Na Copa de 2022, realizada no Catar, muitos jogos aconteceram em horários considerados difíceis para o público americano.

“O fato de os jogos ocorrerem em horário nobre na América do Norte deve aumentar bastante o engajamento”, afirmou John Ewing, executivo da empresa BetMGM.

Mercado de apostas segue crescendo

Desde a última Copa do Mundo, sete novos estados americanos legalizaram apostas esportivas.

Alguns governos estaduais já estudam formas de lucrar ainda mais com o torneio.

Em Nova Jersey, por exemplo, parlamentares apresentaram um projeto para criar uma taxa extra de 10% sobre apostas relacionadas à Copa do Mundo.

Especialistas também afirmam que uma boa campanha da seleção dos Estados Unidos pode elevar ainda mais o volume de apostas ao longo da competição.