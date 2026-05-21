João Fonseca conhece chave em Roland Garros e pode enfrentar Djoko

Qui affrontera qui ? Quel parcours pour les favoris ?Roland-Garros (@rolandgarros) May 21, 2026
Le tirage au sort du tableau messieurs a livré ses réponses !
À découvrir #RolandGarroshttps://t.co/Qv5UKs63Gl
Único representante brasileiro na chave de simples masculina, Fonseca será cabeça de chave número 28. O chaveamento do Grand Slam parisiense, único disputado no saibro, foi definido hoje (21) por sorteio. Caso ganhe a estreia, Fonseca medirá forças contra outro qualifier ou lucky-loser. Outro possível adversário na segunda rodada será outro jovem tenista em ascensão no circuito: o croata Dino Prizmic, de 20 anos. Foi ele que eliminou Djokovic na segunda rodada do Masters 1000 de Roma, com vitória de virada por 2 a 1.
Na projeção para as oitavas de final, está o norueguês Casper Ruud (17º), recém vice-campeão no Masters de Roma, ou o norte-americano Tommy Paul (26º).