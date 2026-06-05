Nova York vai oferecer ingressos de US$ 50 para jogos da Copa do Mundo de 2026

Moradores de Nova York terão a chance de assistir à Copa do Mundo de 2026 pagando apenas US$ 50 por ingresso. O anúncio foi feito pelo prefeito Zohran Mamdani, que confirmou a liberação de mil entradas com preço reduzido para jogos do torneio neste verão.

Os ingressos serão válidos para sete das oito partidas disputadas no MetLife Stadium, em Nova Jersey, estádio que receberá jogos da Copa e a grande final do torneio. A única exceção é justamente a decisão do campeonato, marcada para 19 de julho, cujos ingressos chegam a custar quase US$ 33 mil no mercado oficial.

Além do bilhete, os torcedores sorteados também terão direito a transporte gratuito de ida e volta entre Nova York e o estádio.

Segundo a prefeitura, os ingressos serão distribuídos por meio de um sorteio a partir do dia 25 de maio e serão exclusivos para moradores da cidade. Para evitar revenda ilegal, as entradas serão intransferíveis e entregues diretamente aos torcedores no embarque dos ônibus no dia da partida.

“Estamos garantindo que trabalhadores não sejam excluídos do esporte que ajudaram a construir”, afirmou o prefeito durante o anúncio ao lado do jogador Timothy Weah, da seleção dos Estados Unidos.

A iniciativa acontece em meio às críticas sobre os altos preços cobrados pelos ingressos da Copa do Mundo de 2026. Durante a campanha eleitoral, Mamdani havia defendido que a FIFA reservasse parte dos ingressos com valores acessíveis para moradores locais.

Os bilhetes de US$ 50 não serão fornecidos diretamente pela FIFA, mas sim pela cota destinada ao comitê organizador conjunto de Nova York e Nova Jersey.

O MetLife Stadium receberá:

* cinco jogos da fase de grupos;

* duas partidas do mata-mata;

* além da final da Copa do Mundo.

Seleções como Brasil, França, Alemanha e Inglaterra estão entre as equipes que jogarão no estádio a partir de 13 de junho.

Fonte: ABC