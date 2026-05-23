Rádio Nacional transmite São Paulo e Botafogo pelo Brasileirão

transmite neste sábado (23) o confronto entre São Paulo e Botafogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Masculino Série A. A transmissão na emissora da

tem início com um pré-jogo a partir das 16h30 e a bola rola direto do Estádio do Morumbi, em São Paulo, às 17h.

O Tricolor Paulista aposta no fator casa para reencontrar o caminho das vitórias e somar os três pontos.

na última rodada.

A transmissão da

inicia com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções.

e os comentários ficam por conta de Rodrigo Ricardo. Por fim, Bruno Mendes comanda a reportagem e o plantão da rodada.

A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A

nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora.

Campeonato Brasileiro

, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

Participam do torneio 20 clubes. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate.

, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

Cobertura esportiva

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da

, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas.

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da

. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da

reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da

. Os profissionais realizam o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, às 12h45 e às 19h, também oferece uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Campeonato Brasileiro 2026 São Paulo X Botafogo, 23/5, a partir das 16h30, na

RJ, AM, OC e AS + RNCP e parceiros. A partida também será transmitida pelo canal da

no YouTube.

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Rádio Nacional FM : (61) 99989-1201

Rádio Nacional AM : (61) 99674-1536

Rádio Nacional da Amazônia : (61) 99674-1568

Rádio Nacional do Rio de Janeiro : (21) 97119-9966