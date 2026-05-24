Brasileiro Feminino sub-20: Fla vence São Paulo no 1º jogo da final

O Flamengo saiu na frente na final do Campeonato Brasileiro Feminino sub-20. Neste domingo (24), as Meninas da Gávea venceram o São Paulo por 1 a 0 na Arena Inamar, em Diadema (SP), no primeiro compromisso da decisão. A partida foi transmitida ao vivo pela

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O duelo de volta será na sexta-feira (29), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, também com transmissão da emissora pública da

. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate. As Soberanas precisam ganhar por dois ou mais gols de saldo. Caso o Tricolor iguale o placar agregado, a decisão do título será nos pênaltis.



Em um primeiro tempo muito estudado pelas duas equipes, o Flamengo chegou a balançar as redes com a atacante Brendha, já nos acréscimos, mas o que seria o 13º gol da artilheira do Brasileirão sub-20 foi anulado por impedimento da lateral Bruna na origem da jogada.



Na volta do intervalo, o São Paulo até criou as melhores chances do começo da etapa final, mas quem marcou foi o Flamengo. Aos 13 minutos, a lateral Isabela Nunes cobrou falta pela direita e mandou direto para o gol, encobrindo a goleira Elu. Em vantagem, as Meninas da Gávea conseguiram segurar o ímpeto das Soberanas, que pouco ameaçaram a meta defendida por Condorelli.