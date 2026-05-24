João Fonseca estreia com vitória no torneio de Roland Garros

Starting in straight sets #RolandGarros pic.twitter.com/KPW7lSnVxDRoland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2026
É um prazer jogar pela segunda vez em Roland Garros como profissional. Agradeço a forma como a torcida me ajudou hoje. É incrível como, mesmo diante de um francês, tive muita torcida, declarou o tenista carioca de 19 anos de idade.
O próximo desafio de João Fonseca, na segunda rodada do Grand Slam disputado no saibro, será diante do croata Dino Prizmic. A expectativa é de que a partida seja disputada na próxima quarta-feira (27).