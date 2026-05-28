Messi vira preocupação para a Copa do Mundo após sair lesionado em jogo do Inter Miami

Lista de estrelas machucadas cresce a poucas semanas do início do Mundial de 2026

Faltando poucas semanas para o início da Copa do Mundo de 2026, seleções e torcedores acompanham com preocupação a situação física de grandes estrelas do futebol mundial. O nome mais recente na lista é Lionel Messi.

O craque argentino deixou o campo no domingo durante uma partida do Inter Miami, pela Major League Soccer (MLS), após sentir dores na parte posterior da coxa esquerda, indicando uma possível lesão muscular.

Ainda não há confirmação oficial sobre a gravidade do problema, mas o caso aumenta a tensão às vésperas do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Messi se junta a uma lista crescente de jogadores lesionados ou em recuperação antes da competição.

Estrelas já estão fora da Copa

Alguns atletas importantes já foram oficialmente cortados do torneio, incluindo:

* Rodrygo e Éder Militão (Brasil);

* Serge Gnabry (Alemanha);

* Hugo Ekitike (França);

* Xavi Simons (Holanda);

* Ben White (Inglaterra).

Rodrygo sofreu lesão no ligamento cruzado anterior, enquanto Militão teve problema muscular na coxa.

Outros nomes seguem como dúvida

Além de Messi, várias seleções monitoram a recuperação de jogadores importantes:

* Lamine Yamal (Espanha);

* Alphonso Davies (Canadá);

* Achraf Hakimi (Marrocos);

* Cristian Romero (Argentina);

* Johnny Cardoso e Chris Richards (Estados Unidos).

O espanhol Lamine Yamal, destaque do Barcelona, perdeu as últimas semanas da temporada após uma lesão muscular, mas deve se recuperar a tempo da Copa.

Já Kylian Mbappé e Mohamed Salah conseguiram se recuperar de lesões recentes e estão confirmados para o torneio.

Calendário apertado preocupa técnicos e jogadores

O aumento no número de competições internacionais e o calendário cada vez mais cheio voltaram a gerar críticas no futebol mundial.

A Copa de 2026 acontece apenas um ano após a ampliação do Mundial de Clubes da FIFA, enquanto a Champions League também teve expansão recente.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, classificou a situação como “um acidente esperando para acontecer”, alertando para o desgaste físico extremo dos atletas.

A abertura da Copa do Mundo está marcada para o próximo mês, e muitas seleções seguem em alerta tentando evitar novas baixas importantes antes do início do torneio.

Fonte: NBC