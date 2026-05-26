Ministro do Irã diz que Fifa garantiu vistos para jogadores da Copa de 2026

Seleção iraniana ficará baseada no México para facilitar entrada nos Estados Unidos

O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, “prometeu” garantir vistos americanos para todos os jogadores da seleção iraniana durante a Copa do Mundo de 2026.

A declaração acontece em meio às dificuldades enfrentadas pela delegação iraniana para obter autorização de entrada nos Estados Unidos, por causa das tensões diplomáticas entre os dois países.

Seleção mudará base para o México

A Fifa autorizou o Irã a transferir sua base de treinamento de Tucson, no Arizona, para a cidade de Tijuana, no México, próxima à fronteira americana.

Segundo o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, a mudança deve facilitar os processos de documentação e entrada da delegação nos EUA.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também confirmou que o país receberá a seleção iraniana sem restrições.

Relação entre Irã e EUA segue tensa

Irã e Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas formais desde 1980, o que tem dificultado procedimentos consulares e emissão de vistos.

Atualmente, os jogadores iranianos iniciaram o processo de solicitação dos documentos na Turquia, onde a seleção realiza preparação para o Mundial.

O ministro Ahmad Donyamali afirmou que os países-sede têm obrigação de garantir condições adequadas para:

- atletas;

- comissões técnicas;

- jornalistas;

- delegações estrangeiras.

Jogos do Irã serão nos EUA

Apesar das dificuldades diplomáticas, a Fifa confirmou que as partidas do Irã seguem mantidas no cronograma original.

A seleção iraniana disputará os três jogos da fase de grupos em território americano:

- 15 de junho — Irã x Nova Zelândia, em Los Angeles;

- 21 de junho — Irã x Bélgica, em Los Angeles;

- 27 de junho — Irã x Egito, em Seattle.

Gianni Infantino tem reforçado publicamente que a participação da seleção iraniana ocorrerá normalmente durante a Copa do Mundo de 2026.

Fonte: O Globo