Roland Garros: Bia Haddad e Demoliner vencem estreias nas duplas

Ao fim de 2h15min de embate, a dupla Brasil-Rússia ganhou por 2 sets a 1 com parciais de 7/5 2/6 6/2. As adversárias na próxima rodada serão as vencedoras do confronto entre as indonésias Janice Tjen e Aldila Sutjiadi contra a dupla da tcheca Marie Bouxková com a espanhola Sara Sorribes, que jogam na próxima quinta (28).
O dia também foi bom para a parceria do brasileiro Demoliner com o indiano Sriram Balaji. Eles despacharam a dupla do alemão Constantin Frantzen com o holandês Robin Haase com vitória por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 6/3). Os rivais sairão do duelo desta quarta (27), a partir das 9h30 (horário de Brasília) entre os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner contra os cabeças de chave número 9 - Guido Andreozzi (Argentina) e Manuel Guinard (França).
O brasil conta com representantes em outras cinco duplas que estrearão na quarta (26) e na quinta (27). Veja programação ao fim do texto.