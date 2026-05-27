João Fonseca vira sobre croata e vai encarar Djoko em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, mostrou nesta quarta-feira (27) em Roland Garros porque arrasta uma legião de torcedores pelo mundo. Após começar perdendo por 2 sets a 0 a partida da segunda rodada contra o croata Dino Prizmic, de 20 anos, o carioca não sucumbiu à pressão. Cabeça de chave número 28, Fonseca engatou uma reação surpreendente até arrancar a vitória por 3 a 2 (parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2), ao fim de 3h27min de embate.

O triunfo classificou o brasileiro, número 30 do mundo, à terceira rodada da principal chave do Grand Slam. O adversário será o multicampeão Novak Djokovic, atual número 4 do mundo, que coleciona três títulos no saibro parisiense. Será um duelo de gerações, já que Djoko tem 20 anos a mais que Fonseca. A partida está prevista para a próxima sexta (29), em horário ainda indefinido.

Venho de um momento em que estava duvidando muito do meu tênis, faltando um pouco de confiança. Esse jogo foi muito importante para mim, pessoalmente, depois de dois sets em que ele [Prizmic] dominou um pouco o jogo e sacando muito. E eu estava com dificuldade de fazer o meu jogo. Fui ficando, tem muita história por trás deste jogo, muito trabalho feito por mim e minha equipe, que ninguém sabe. Feliz por ter lutado e me mantido bem mentalmente e fisicamente, analisou Fonseca, referindo-se às eliminações precoces nos Masters 1000 de Madrid (para o espanhol Rafael Rodar) e de Roma (para o sérvio Hamad Medjedovic).

Na atual temporada, Fonseca já enfrentou três top 10 do circuito mundial. Em março, o carioca fez jogo parelho como o italiano Jannik Sinner, então número 2 do mundo, no ATP de Indian Wells, mas acabou superado em sets diretos, em dois tie-breaks. No mesmo mês, Fonseca enfrentou o espanhol Carlos Alcaraz, na época número 1 do mundo, pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami e foi superado com um duplo 6/4. Depois, em abril, o brasileiro mediu forças contra o número 3 Alexander Zverev (Alemanha) maio nas quartas de final do Masters de Mônaco. Apesar do jogo equilibrado, a experiência fez a diferença, com vitória do alemão por 2 sets a 1.

Stefani vence estreia nas duplas

Recém-bicampeã do WTA 500 de Estrasburgo (França), a dupla da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski sobraram na estreia nesta quarta (27), ao superarem por 2 sets a 0 (6/2 e 6/0) a parceria da holandesa Isabelle Haverlaag com a britânica Maia Lumsden. O próximo embate está previsto para sexta (29) contra a dupla da russa Elena Pridankina com a chinesa Qianhui Tang, em horário ainda indefinido.