Último treinador a conquistar a Copa do Mundo no comando da seleção brasileira, lá se vão 24 anos do pentacampeonato no Japão, Luiz Felipe Scolari foi homenageado pelos jogadores e comissão técnica nesta quinta-feira (28), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Atual coordenador técnico do Grêmio, Felipão aproveitou para incentivar os convocados na busca do hexa.

Como é bom ser campeão do mundo, e vocês têm toda essa possibilidade. É difícil, se fechem entre vocês. Vocês foram escolhidos e fazem parte de uma elite. E essa elite tem que saber: eu jogo pelo outro, eu faço pelo outro, defendeu Felipão, penta com a Amarelinha em 2002.

Aposentado da beira do gramado desde 2022, o ex-técnico gaúcho de 77 anos assistiu ao segundo treino da seleção em Teresópolis, antes de ser agraciado com uma placa comemorativa com os principais títulos que faturou ao longo da carreira.



>> Siga o canal da

no WhatsApp

Dos 26 convocados por Ancelotti, Felipão treinou Igor Thiago e Danilo Santos, quando jogavam na categorias de base do Cruzeiro e Palmeiras, respectivamente. Também comandou o goleiro Weverton quando faturou o Brasileirão 2028 pelo Palmeiras, e Neymar, durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

