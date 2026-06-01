Seleção terá primeiro treino nos EUA menos de 24 horas após embarque

A delegação embarca em voo que sai às 22h (horário de Brasília) do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.
A previsão de chegada no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, é às 6h (de Brasília) de terça-feira (2). De lá, a comitiva brasileira segue para o Hotel The Ridge, em Basking Ridge, a cerca de 18 quilômetros (km) do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center (imagem em destaque), local de treinamentos do New York Red Bulls, que fica na cidade de Morris.O complexo, que será a base do Brasil durante o Mundial, tem oito campos oficiais e uma arena com capacidade para 350 pessoas.
O primeiro treino da equipe nos EUA sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, será a partir das 16h (de Brasília) desta terça. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a programação para os demais dias será anunciada amanhã.
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A delegação que viaja nesta segunda tem 23 dos 26 convocados para o Mundial. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, que disputaram a final da Liga dos Campeões da Europa no último sábado (30), em Budapeste (Hungria), vão se apresentar nos Estados Unidos.
O Paris Saint-Germain (França), de Marquinhos, ficou com o título ao vencer o Arsenal (Inglaterra), de Magalhães e Martinelli nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na Puskás Arena.