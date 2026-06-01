Seleção terá primeiro treino nos EUA menos de 24 horas após embarque

A delegação embarca em voo que sai às 22h (horário de Brasília) do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.

A previsão de chegada no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, é às 6h (de Brasília) de terça-feira (2). De lá, a comitiva brasileira segue para o Hotel The Ridge, em Basking Ridge, a cerca de 18 quilômetros (km) do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center (imagem em destaque), local de treinamentos do New York Red Bulls, que fica na cidade de Morris.

O primeiro treino da equipe nos EUA sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, será a partir das 16h (de Brasília) desta terça. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a programação para os demais dias será anunciada amanhã.

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A delegação que viaja nesta segunda tem 23 dos 26 convocados para o Mundial. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, que disputaram a final da Liga dos Campeões da Europa no último sábado (30), em Budapeste (Hungria), vão se apresentar nos Estados Unidos.

O Paris Saint-Germain (França), de Marquinhos, ficou com o título ao vencer o Arsenal (Inglaterra), de Magalhães e Martinelli nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na Puskás Arena.