Seleção Brasileira chega aos EUA e Ancelotti terá elenco completo para a Copa do Mundo

Brasil desembarcou em Nova Jersey nesta terça-feira e já inicia preparação final antes da estreia no Mundial

A Seleção Brasileira já está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira em Nova Jersey após deixar o Rio de Janeiro sob festa dos torcedores brasileiros.

Para reduzir o desgaste da viagem de aproximadamente dez horas, a CBF fretou uma aeronave VIP com 96 assentos de primeira classe para toda a delegação. Depois do desembarque, o grupo ainda enfrentou cerca de duas horas de deslocamento e procedimentos de imigração até chegar ao hotel da equipe, em Basking Ridge, que será a base do Brasil durante a primeira fase do torneio.

O técnico Carlo Ancelotti terá pela primeira vez o elenco completo à disposição. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que ainda não haviam participado dos trabalhos na Granja Comary nem do amistoso contra o Panamá, se apresentaram na noite de segunda-feira.

O primeiro treino em solo americano acontece nesta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), no Columbia Park Training, centro de treinamento reformado do New York Red Bulls, que servirá como casa da Seleção durante o Mundial. A atividade será fechada para a imprensa.

Antes da estreia na Copa, o Brasil encara o Egito em amistoso no próximo sábado, às 19h (de Brasília). A caminhada em busca do hexacampeonato começa oficialmente no dia 13, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

A Seleção está no Grupo C e ainda enfrentará Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e Escócia, no dia 24, em Miami.

Fonte: GE