MetroWest anuncia Fan Zones oficiais da Copa do Mundo 2026 com entrada gratuita em Massachusetts

Eventos em Marlborough e Franklin terão transmissão dos jogos em telões gigantes, música ao vivo, food trucks e atrações para toda a família

Os moradores de Massachusetts já podem garantir ingressos gratuitos para acompanhar a Copa do Mundo FIFA 2026™ nas Fan Zones oficiais de MetroWest, que prometem reunir milhares de torcedores durante o torneio.

O MetroWest Boston Visitors Bureau (MBVB), em parceria com a cidade de Marlborough e o município de Franklin, anunciou a programação completa dos eventos, que contarão com transmissões ao vivo das partidas em telões gigantes, música, atrações interativas, gastronomia e atividades familiares.

Apesar da entrada gratuita, os organizadores informam que é obrigatório fazer o registro antecipado pelo site MetroWestVisitors.org/world-cup.

Segundo o MBVB, as Fan Zones estão entre os poucos eventos públicos oficialmente licenciados em Massachusetts autorizados a transmitir jogos da FIFA World Cup™ ao vivo.

“Essas Fan Zones foram criadas para proporcionar uma atmosfera inesquecível para moradores e visitantes”, afirmou Stacey David, diretora executiva do MetroWest Boston Visitors Bureau.

Estrutura e atrações

As duas Fan Zones terão:

- Telões gigantes com transmissão dos jogos

- Música ao vivo

- Food trucks e vendedores locais

- Beer gardens

- Jogos interativos

- Atividades para crianças

- Espaços temáticos da Copa

Entre as atrações confirmadas estão a “World Cup Dance Party”, partidas de “Just Dance” nos telões e a presença do mascote Slyde, do New England Revolution.

Fan Zone de Marlborough

O evento será realizado no Kelleher Field entre os dias 11 e 13 de junho.

Jogos confirmados:

- México x África do Sul

- Estados Unidos x Paraguai

- Brasil x Marrocos

- Haiti x Escócia

O espaço contará ainda com atrações como:

- Soccer Darts

- Axe Throwing

- Photobooths temáticos

- Jogos interativos de futebol

Também haverá área de bebidas com cervejas, vinhos e coquetéis.

Fan Zone de Franklin

A Fan Zone acontecerá no Franklin Town Common nos dias 24 e 25 de junho.

Jogos confirmados:

- Suíça x Canadá

- Escócia x Brasil

- Equador x Alemanha

- Tunísia x Holanda

O evento terá atividades esportivas, jogos ao ar livre, atrações para crianças e área gastronômica com cervejas artesanais, vinhos locais e bebidas especiais.

Gastronomia variada

Os visitantes poderão aproveitar uma grande variedade de opções gastronômicas, incluindo:

- Empanadas artesanais

- Comida venezuelana e caribenha

- Massas fritas

- Oreos fritos

- Pipoca

- Algodão-doce

- Raspadinhas