MetroWest anuncia Fan Zones oficiais da Copa do Mundo 2026 com entrada gratuita em Massachusetts

Os moradores de Massachusetts já podem garantir ingressos gratuitos para acompanhar a Copa do Mundo FIFA 2026™ nas Fan Zones oficiais de MetroWest, que prometem reunir milhares de torcedores durante o torneio.
O MetroWest Boston Visitors Bureau (MBVB), em parceria com a cidade de Marlborough e o município de Franklin, anunciou a programação completa dos eventos, que contarão com transmissões ao vivo das partidas em telões gigantes, música, atrações interativas, gastronomia e atividades familiares.
Apesar da entrada gratuita, os organizadores informam que é obrigatório fazer o registro antecipado pelo site MetroWestVisitors.org/world-cup.
Segundo o MBVB, as Fan Zones estão entre os poucos eventos públicos oficialmente licenciados em Massachusetts autorizados a transmitir jogos da FIFA World Cup™ ao vivo.
“Essas Fan Zones foram criadas para proporcionar uma atmosfera inesquecível para moradores e visitantes”, afirmou Stacey David, diretora executiva do MetroWest Boston Visitors Bureau.
Estrutura e atrações
As duas Fan Zones terão:
- Telões gigantes com transmissão dos jogos
- Música ao vivo
- Food trucks e vendedores locais
- Beer gardens
- Jogos interativos
- Atividades para crianças
- Espaços temáticos da Copa
Entre as atrações confirmadas estão a “World Cup Dance Party”, partidas de “Just Dance” nos telões e a presença do mascote Slyde, do New England Revolution.
Fan Zone de Marlborough
O evento será realizado no Kelleher Field entre os dias 11 e 13 de junho.
Jogos confirmados:
- México x África do Sul
- Estados Unidos x Paraguai
- Brasil x Marrocos
- Haiti x Escócia
O espaço contará ainda com atrações como:
- Soccer Darts
- Axe Throwing
- Photobooths temáticos
- Jogos interativos de futebol
Também haverá área de bebidas com cervejas, vinhos e coquetéis.
Fan Zone de Franklin
A Fan Zone acontecerá no Franklin Town Common nos dias 24 e 25 de junho.
Jogos confirmados:
- Suíça x Canadá
- Escócia x Brasil
- Equador x Alemanha
- Tunísia x Holanda
O evento terá atividades esportivas, jogos ao ar livre, atrações para crianças e área gastronômica com cervejas artesanais, vinhos locais e bebidas especiais.
Gastronomia variada
Os visitantes poderão aproveitar uma grande variedade de opções gastronômicas, incluindo:
- Empanadas artesanais
- Comida venezuelana e caribenha
- Massas fritas
- Oreos fritos
- Pipoca
- Algodão-doce
- Raspadinhas