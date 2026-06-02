Mensik derruba João Fonseca nas quartas em Roland Garros: 3 a 0

O algoz do tenista carioca em Paris agora encara o alemão Alexander Zverev na semifinal, com ambos em busca de seu primeiro título de Grand Slam na carreira.

Na terceira parcial, Fonseca conseguiu quebrar o saque de Mensik logo no primeiro game e voltou a fazê-lo mais à frente, abrindo 5 a 3. No entanto, o adversário se reencontrou e, contando com muitos erros não forçados do brasileiro, fechou o jogo no tie-break, após 2h44 de partida.

Com sua melhor campanha em um Grand Slam, Fonseca, que iniciou o torneio no 28º lugar do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), deve retornar ao top 25 do mundo na próxima atualização.

Luisa Stefani alcança semi na chave de duplas femininas

Mais cedo, a dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e pela canadense Gabriela Dabrowski derrotou as alemãs Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 2 sets a 0 (6-4 e 7-5) em 1h52 de partida e alcançou a semifinal na chave feminina de duplas na capital francesa.