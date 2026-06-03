Irmãos brasileiros criados na Flórida conquistam título mundial de Jiu-Jitsu em feito histórico

Ana Luiza e Jorge Fernandes venceram o Mundial da IBJJF na Califórnia e podem ser os primeiros irmãos a conquistarem o ouro na mesma edição do torneio

Dois jovens atletas criados no Sul da Flórida fizeram história neste último final de semana durante o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), realizado em Long Beach, na Califórnia.

Ana Luiza Fernandes, de 18 anos, e Jorge Fernandes, de 17, ambos filhos de brasileiros e alunos da Athlas Training Team, em Fort Lauderdale, conquistaram o título mundial na mesma edição do campeonato mais prestigiado do Jiu-Jitsu mundial.

Considerado o principal torneio da modalidade, o Mundial da IBJJF reúne anualmente milhares de atletas de dezenas de países. Nesta edição, mais de 7 mil competidores participaram do evento, tornando a conquista ainda mais significativa.

Além do ouro conquistado pelos dois irmãos, o feito chama atenção por outro motivo histórico: Ana Luiza e Jorge podem ter se tornado o primeiro irmão e irmã a conquistarem títulos mundiais da IBJJF no mesmo ano — um resultado extremamente raro em um esporte conhecido pelo alto nível de competitividade.

A conquista de Jorge Fernandes ganhou destaque especial por sua idade. Aos 17 anos, ele era o atleta mais jovem de sua divisão adulta e venceu o título mundial logo em seu primeiro ano na categoria. Para chegar ao topo do pódio, Jorge venceu seis lutas consecutivas contra adversários experientes, consolidando-se como um dos atletas mais jovens a alcançar esse resultado em uma das divisões mais disputadas do campeonato.

Já Ana Luiza Fernandes teve uma campanha marcada pela consistência e alto nível técnico. A atleta venceu cinco combates difíceis até garantir o ouro mundial, coroando anos de dedicação ao esporte desde a infância.

Criados treinando diariamente em Fort Lauderdale, os irmãos representam não apenas a Athlas Training Team, mas também a forte presença da comunidade brasileira na Flórida. A trajetória dos dois simboliza dedicação, disciplina e o impacto do esporte na vida de famílias brasileiras que construíram suas histórias nos Estados Unidos sem perder as raízes culturais.

Em um campeonato considerado o mais difícil e respeitado do Jiu-Jitsu mundial, os irmãos Fernandes alcançaram um feito raro que já entra para a história da modalidade.