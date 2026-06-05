Tetracampeã mundial Alemanha é o destaque do Grupo E da Copa

Quando se faz uma lista dos favoritos para qualquer edição da Copa do Mundo de futebol masculino, a seleção da Alemanha sempre marca presença. E no Mundial disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, não é diferente. Os tetracampeões mundiais estão no Grupo E, ao lado de Equador, Costa do Marfim e Curaçao.

Após duas Copas nas quais não passou da primeira fase, a expectativa é que, em 2026, a equipe comandada pelo técnico Julian Nagelsmann chegue longe, quem sabe até à final.

Esta confiança vem da qualidade da equipe, que passou por um grande processo de renovação. Apesar de contar com veteranos como o lateral Joshua Kimmich e o goleiro Manuel Neuer, a força da equipe está em jovens muito talentosos, como os meia-atacantes Jamal Musiala, do Bayern de Munique (Alemanha), e Florian Wirtz, do Liverpool (Inglaterra).

A estreia da seleção alemã na Copa de 2026 será diante de Curaçao, no dia 14 de junho em Houston (EUA). A ilha caribenha é a menor nação, tanto em população (160 mil habitantes) quanto em território (443 km²), a se classificar para um Mundial de seleções.

Colonizado por holandeses, Curaçao tem em seu comando um técnico do país europeu, Fred Rutten, e não tem nomes de destaque no cenário internacional.

Quem aparece como favorito a ficar como vice-líder da chave é o Equador, que disputa a sua quinta Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico argentino Sebastian Becacece chega embalada após uma boa campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas, na qual terminou na segunda posição.

As estrelas equatorianas são o ótimo volante Moisés Caicedo, do Chelsea (Inglaterra), o bom zagueiro Willian Pacho, do PSG (França), e o experiente centroavante Enner Valencia, que, após uma frustrante passagem pelo futebol brasileiro defendendo o Internacional de Porto Alegre, tenta recuperar o seu melhor futebol envergando a camisa do Pachuca (México).

Quem também briga por uma vaga no mata-mata da competição é a Costa do Marfim. No comando técnico dos Elefantes, que disputam o seu quarto Mundial de seleções, estará o ex-jogador Emerse Faé.

Após uma ótima campanha nas Eliminatórias da África, na qual manteve a invencibilidade, a Costa do Marfim chega à Copa do Mundo com um elenco renovado no qual o jovem ponta Yan Diomandé, do RB Leipzig (Alemanha), é o protagonista. Quem pode colaborar muito com sua experiência é o volante Franck Kessié, que atualmente defende o Al-Ahli (Arábia Saudita), mas que já usou camisas pesadas como as do Milan (Itália) e do Barcelona (Espanha).