Avaí é campeão da Copa Sul-Sudeste nos pênaltis

A conquista do time de Florianópolis foi confirmada na manhã deste domingo (7) depois do Leão fazer 5 a 4 nos pênaltis, após a Chapecoense devolver o 3 a 0 do jogo de ida no tempo normal na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Nas penalidades, Rubens acertou a trave para a Chapecoense e todos os jogadores avaianos acertaram. Wenderson foi o responsável pela quinta cobrança e pelo gol do título.

Essa foi a primeira edição da Copa Sul-Sudeste. Novo torneio criado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para oferecer maior calendário para clubes de médio porte.

Todas as equipes classificadas para competições continentais não participaram da Copa Sul-Sudeste.