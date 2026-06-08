FIFA volta atrás e permitirá garrafas de água descartáveis nos estádios da Copa do Mundo

A FIFA anunciou nesta sexta-feira uma mudança nas regras para entrada de água nos estádios da Copa do Mundo de 2026. Após críticas relacionadas ao calor extremo esperado durante o torneio, a entidade informou que os torcedores poderão levar uma garrafa plástica descartável, lacrada de fábrica, para os jogos realizados nos Estados Unidos e Canadá.

Segundo a nova orientação, cada espectador poderá entrar com uma garrafa de até 20 onças (aproximadamente 590 ml). A decisão representa uma flexibilização da política divulgada anteriormente, que proibia a entrada de garrafas reutilizáveis nos 16 estádios da competição.

Em vídeo divulgado pela FIFA, o diretor de operações da entidade, Heimo Schirgi, explicou que garrafas rígidas e reutilizáveis continuarão proibidas por “motivos de segurança”. A organização reforçou que recipientes reutilizáveis não serão permitidos dentro das arenas.

A mudança acontece após forte repercussão negativa sobre as regras de hidratação para a Copa. Especialistas em saúde esportiva vêm alertando para os riscos das altas temperaturas previstas em cidades-sede como Miami, Dallas, Houston e Monterrey, especialmente durante partidas disputadas no período da tarde.

Até então, o código de conduta dos estádios previa a possibilidade de entrada com garrafas transparentes reutilizáveis de até um litro. A retirada dessa permissão havia sido criticada por grupos de torcedores, que alegaram que a FIFA havia garantido anteriormente acesso facilitado à hidratação em um torneio que poderá enfrentar condições climáticas extremas.

A preocupação com o calor se tornou um dos principais temas relacionados à Copa de 2026. Estudos recentes apontam que jogadores, torcedores e trabalhadores poderão enfrentar riscos relacionados à exposição prolongada ao sol e às altas temperaturas durante os meses de junho e julho na América do Norte.

Fonte: ABC