Ancelotti destaca bola parada e garante Brasil competitivo na Copa

O técnico Carlo Ancelotti passou a semana sem dar pistas de quem vai a campo neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos). Não foi diferente nesta sexta-feira (12).

"Há uma estatística de que 30% dos gols saem de bola parada. Este é um aspecto importante no futebol moderno. Temos bons cobradores de escanteios e bons cabeceadores. Podemos aproveitar", disse o treinador, em entrevista coletiva realizada no palco da partida de sábado, válida pelo Grupo C, que ainda tem Haiti e Escócia.

A última temporada europeia deixou evidente a importância do fundamento. O Arsenal fez 69 gols na campanha do título do Campeonato Inglês, sendo que 28 deles, ou seja, cerca de 40% do total, surgiram em lances de bola parada, principalmente em cobranças de escanteio: foram 18 gols dessa maneira.

Além disso, alcançou uma média de 0,8 finalização por jogo quase uma por partida mesmo atuando no setor defensivo.

. O técnico italiano afirmou que será necessário um "jogo completo" se quiser superar o time africano, semifinalista da última Copa do Mundo, no Catar.

"Marrocos é uma equipe muito bem organizada, de qualidade. Não podemos deixar nada passar defensivamente, ofensivamente ou em transição. Precisamos da bola parada forte, porque temos qualidade aí. Não há equipe pequena no futebol moderno", ponderou o comandante, que

"Estamos convencidos que podemos competir contra todos. Nosso sentimento atual é positivo. Estamos confiantes para a Copa do Mundo", afirmou.

Na coletiva, Ancelotti também foi questionado sobre Neymar. O atacante é o único dos 26 convocados por Ancelotti que não treinou com o grupo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O jogador segue tratando uma lesão grau dois na panturrilha direita.