Com etapa final animada, Japão e Holanda empatam pelo Grupo F da Copa

Tanto a Laranja Mecânica, apelido da equipe holandesa, como os Samurais Azuis, como são conhecidos os japoneses, somam um ponto cada. As seleções de Suécia e Tunísia, que se enfrentam ainda neste domingo, às 23h (horário de Brasília), no El Gigante de Acero, em Monterrey (México), completam a chave.

As seleções que se classificarem em primeiro ou segundo lugares no Grupo F podem entrar no caminho do Brasil. Para isso, a equipe verde e amarela também deve avançar como líder ou vice de sua chave.

O jogo

Apesar do placar em branco, o primeiro tempo em Dallas foi movimentado. A Holanda teve mais posse da bola (59%) e obrigou Zion Suzuki trabalhar três vezes. A melhor chance da Laranja Mecânica foi logo aos dois minutos, com o atacante Donyell Malen, que girou em cima da marcação dentro da área e chutou para grande defesa do goleiro japonês.

Com a estratégia clara de explorar os contra-ataques, a seleção asiática tentava acelerar a troca de passes quando tinha a posse da bola. Não à toa, cometeu mais erros forçados (dez a seis). Nas vezes em que conseguiu chegar à área holandesa, os chutes do lateral-esquerdo Keito Nakamura e do atacante Ayase Ueda foram na rede pelo lado de fora.

Aos cinco minutos do segundo tempo, na sequência de uma cobrança de escanteio que a zaga afastou parcialmente, o volante Ryan Gravenberch dominou na intermediária e levantou na área para o zagueiro Virgil Van Dijk, de cabeça, acertar o canto esquerdo de Suzuki.

Seis minutos após o gol de Van Dijk, Nakamura tabelou com o meia Takefusa Kubo, entrou na área e bateu no canto. O chute ainda desviou no zagueiro Jan Paul Van Hecke e saiu do alcance do goleiro Bart Verbruggen.

A Laranja Mecânica, porém, não demorou a retomar a dianteira no marcador. Aos 18, em jogada trabalhada pelo meio, Gravenberch encontrou Crysencio Summerville pela direita.

À medida que as substituições foram sendo feitas, o Japão ganhou terreno e passou a ocupar o campo holandês, ainda que com dificuldades para concluir. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi um dos que entraram em campo, aos 24 minutos, mas o camisa 10 pouco ajudou e ainda recebeu cartão amarelo.

A insistência dos Samurais Azuis acabou dando resultado.

O gol foi dado ao volante japonês.

Os holandeses, que pareciam confortáveis com a vantagem mínima, se abateram com o empate. Tentaram uma reação, mas nada puderam fazer. Após o apito final, a festa japonesa em campo contrastava com a frustração laranja.

Pela segunda rodada, a Holanda segue nos Estados Unidos para encarar a Suécia no sábado que vem (20), às 14h, em Houston. Já o Japão vai para o México enfrentar a Tunísia em Monterrey. A bola rola a partir de 1h do próximo domingo (21).