Japão arranca empate e Costa do Marfim vence Equador com gol no fim

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Eles parecem gostar desse placar. Os alemães estrearam na Copa de 2026 contra Curaçao, pequena ilha caribenha que estreava no maior palco do futebol mundial. E o choque de realidade foi implacável. Os alemães fizeram um novo 7 a 1 na história das Copas. Sim, curaçauenses, nós te entendemos.

Mas mesmo após um placar tão cruel, os estreantes saíram agradecendo a presença de sua torcida e, acima de tudo, felizes por participarem da maior festa do futebol.

Na partida seguinte, a Holanda parecia que venceria o Japão, mesmo encontrando dificuldades para furar a defesa adversária. Fizeram o primeiro gol já no segundo tempo, com o zagueiro Van Djik, de cabeça. A estatura muito superior dos holandeses era nítida em todas as bolas aéreas. Os japoneses não desistiam e empataram pouco depois.

A Holanda voltou à frente e quando a partida se encaminhava para os minutos finais, os japoneses empataram novamente. O atacante Koki Ogawa surpreendeu e venceu a defesa holandesa justamente pelo alto para fechar a partida no 2 a 2.

Equador x Costa do Marfim