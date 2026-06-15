Poatan é nocauteado por Ciryl Gane e vê sonho do terceiro cinturão acabar no UFC Casa Branca

Alex Poatan ficou a um passo de fazer história no UFC, mas acabou derrotado por Ciryl Gane na disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados durante o UFC Casa Branca, realizado em Washington no domingo (14).
Ex-campeão dos médios e dos meio-pesados, Poatan estreou na categoria mais pesada da organização em busca de um feito inédito: conquistar títulos em três divisões diferentes. No entanto, o francês Ciryl Gane mostrou superioridade ao longo da luta e venceu por nocaute técnico aos 1min27s do segundo round.
Gane controla luta e define no segundo round
O duelo começou equilibrado, com os dois atletas estudando a distância e trocando golpes pontuais. Gane chegou a ameaçar uma queda, mas sem sucesso.
Apesar da resistência do brasileiro, o francês conectou os golpes mais contundentes durante o primeiro assalto e aumentou a pressão no segundo round.
Logo nos primeiros segundos da etapa, Gane acertou um jab de esquerda que derrubou Poatan. O brasileiro conseguiu se recuperar e voltar à luta, mas o francês manteve a ofensiva, aplicando uma sequência de golpes até forçar a interrupção do árbitro.
Após a vitória, Gane celebrou a conquista e destacou o trabalho realizado pela equipe.
“Fizemos um ótimo trabalho. Tenho muito orgulho do que fiz hoje e do meu time. Sabíamos que isso era possível”, afirmou o novo campeão interino.
Poatan lamentou o resultado, mas reforçou que não se arrepende de ter deixado o cinturão dos meio-pesados para buscar um novo desafio.
“Esse é o risco. Se eu não tivesse arriscado todas as vezes que lutei, não seria quem sou hoje”, declarou o brasileiro.
Josh Hokit segue invicto e provoca Poatan
Na luta co-principal da noite, Josh Hokit manteve sua invencibilidade ao derrotar o veterano Derrick Lewis por nocaute técnico aos 4min09s do segundo round.
Após dominar o primeiro assalto com seu wrestling, Hokit acelerou o ritmo na segunda parcial, derrubou Lewis e encerrou o combate com uma sequência de socos.
Depois da vitória, o peso-pesado voltou a provocar Alex Poatan e demonstrou interesse em enfrentar o brasileiro futuramente.
O'Malley brilha e Ruffy vence Chandler
Outro destaque da noite foi Sean O'Malley. O ex-campeão dos galos teve atuação dominante contra Aiemann Zahabi e venceu por nocaute técnico aos 4min02s do segundo round.
Entre os brasileiros, Mauricio Ruffy também chamou atenção ao derrotar o ex-desafiante ao cinturão Michael Chandler por nocaute técnico ainda no primeiro round.
Resultados do UFC Casa Branca
- Ciryl Gane venceu Alex Poatan por nocaute técnico (1min27s do 2º round)
- Sean O'Malley venceu Aiemann Zahabi por nocaute técnico (4min02s do 2º round)
- Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico (4min09s do 2º round)
- Mauricio Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico (4min29s do 1º round)
- Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute (4min34s do 1º round)
Diego Lopes venceu Steve Garcia por nocaute (2min42s do 2º round)
Fonte: Combate