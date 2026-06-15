Cabo Verde segura Espanha e estreia em Copas com empate histórico

grupo H, às 19h (horário de Brasília), em Miami (EUA).
Vozinha and Cabo Verde making history #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TIEc3lh2GOFIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
A história da partida foi uma Espanha ocupando o campo adversário, mas com dificuldades para criar perigo real: os espanhóis tiveram 62% de posse de bola e finalizaram 27 vezes (Cabo Verde finalizou seis vezes), mas foram poucas oportunidades claras.
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Praticamente todas elas aconteceram na reta final do primeiro tempo. O goleiro Vozinha fez grande defesa em cabeçada de Oyarzábal após chute de Ferrán Torres no travessão. Pouco depois, Torres chutou forte, dentro da área, no contrapé de Vozinha, que encaixou a bola de forma segura. Por último, o goleiro de Cabo Verde desviou para fora uma cabeçada perigosa de Laporte.