Seleção brasileira se reapresenta e faz 1º treino para encarar Haiti

Após os jogadores terem o último domingo (14) de folga, o técnico Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino para o segundo compromisso pelo Grupo C da Copa do Mundo, que será na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, na Filadélfia.

A imprensa teve acesso somente aos 15 minutos iniciais. Durante este tempo,

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Mais uma vez, Neymar não foi a campo. O atacante, que trata uma lesão grau dois na panturrilha direita e sequer treinou com bola desde a convocação, fez novo exame de ressonância magnética nesta segunda para avaliar a recuperação.

Já o zagueiro Gabriel Magalhães, o volante Bruno Guimarães e o atacante Raphinha foram poupados por "controle de carga", segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O trio, titular no empate por 1 a 1 com Marrocos, no último sábado (13), em Nova Jersey, na estreia da Copa, apareceu no gramado, mas não participou do treino com os demais companheiros. Raphinha, inclusive, estava de chinelo, com bolhas em um dos pés.

. Nesta terça-feira (16), o treino será fechado à imprensa, a partir das 12h (horário de Brasília).