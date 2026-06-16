Oficial da FIFA é acusado de fazer gesto associado à supremacia branca durante jogo da Copa do Mundo

Monitor de discriminação pede afastamento de analista de vídeo após aparição em transmissão da partida entre Alemanha e Curaçao

Um oficial da equipe de arbitragem de vídeo da FIFA está no centro de uma controvérsia após aparecer na transmissão oficial da Copa do Mundo fazendo um gesto com a mão que foi interpretado por especialistas como um possível símbolo associado à supremacia branca.

O caso ocorreu antes da partida entre Alemanha e Curaçao, disputada no domingo, quando a transmissão mostrou a equipe responsável pela análise de vídeo (VAR) que trabalha no centro de operações da FIFA, em Dallas, nos Estados Unidos.

Durante a exibição, Shaun Evans, analista de vídeo australiano, foi visto fazendo um gesto semelhante ao sinal de “OK”, com o polegar e o indicador formando um círculo e os demais dedos estendidos.

Entidade antidiscriminação pede afastamento

A organização Fare Network, parceira da FIFA e da UEFA no monitoramento de casos de racismo e discriminação no futebol, afirmou que o gesto se assemelha ao símbolo utilizado por grupos extremistas de extrema direita.

“Segundo nossos especialistas, o gesto utilizado claramente se assemelha ao símbolo de ‘OK’ invertido que é usado como símbolo de ‘poder branco’ em círculos da extrema direita global”, afirmou a entidade em comunicado.

A organização foi além e defendeu que Evans seja retirado imediatamente de qualquer função no torneio.

“Este oficial claramente não deveria ter qualquer papel nesta Copa do Mundo”, declarou a Fare, classificando o gesto como associado a grupos neonazistas.

Contexto do gesto gera debate

O símbolo em questão foi incluído em 2019 na lista de símbolos de ódio da Anti-Defamation League (ADL), organização americana que monitora grupos extremistas.

No entanto, especialistas ressaltam que o contexto é fundamental para determinar a intenção de quem realiza o gesto.

Além de seu uso por grupos supremacistas, o sinal também é conhecido por fazer parte do chamado “circle game” (“jogo do círculo”), uma brincadeira popular em que uma pessoa faz o gesto abaixo da cintura e tenta induzir outra a olhar para ele.

A própria ADL já afirmou anteriormente que o símbolo pode ter significados diferentes dependendo das circunstâncias em que é utilizado.

FIFA ainda não se pronunciou

Até o momento, a FIFA não divulgou um posicionamento oficial sobre o episódio.

Também não está claro se Evans pretendia fazer uma manifestação política ou apenas uma brincadeira diante das câmeras.

O australiano integra um grupo de 30 especialistas em arbitragem de vídeo selecionados pela FIFA para atuar na Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A Fare questionou o fato de o gesto ter sido feito justamente no momento em que os profissionais sabiam que estavam sendo exibidos para uma audiência global.

“Por que um supervisor do VAR utilizaria esse símbolo em um evento mundial de futebol exatamente quando sabe que está sendo filmado?”, questionou a entidade.

Segundo a organização, após a repercussão do caso, as transmissões seguintes deixaram de apresentar a equipe de arbitragem de vídeo antes das partidas.

Fonte: NBC