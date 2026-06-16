Noruega goleia Iraque em retorno à Copa; Haaland marcou dois gols

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Com o resultado, os noruegueses ultrapassam a França no saldo de gols e assumem a liderança do Grupo I.

O único gol do Iraque foi do centroavante Aymen Hussein, que passou sete horas por um interrogatório ao desembarcar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Principal jogador iraquiano, o atacante de 30 anos foi detido por autoridades de imigração no aeroporto de Chicago e foi submetido a procedimentos de investigação e verificação até ser liberado.

Depois do intervalo para hidratação no 2º tempo, aos 31 minutos, Odegaard levantou a bola na área e Ostigaard subiu livre para cabecear e marcar o terceiro gol da Noruega.

Já no final da partida, uma bola pelo alto na área do Iraque encontrou Haaland que ajeitou para a pequena área e Thorstvedt acerta o gol após dividir com os zagueiros iraquianos.

Com o resultado, a Noruega assume a liderança do Grupo I por causa do saldo de gols. A França conquistou três pontos ao vencer o Senegal por 3 a 1,com dois gols de Mbappé.

Noruega e França

As duas seleções se enfrentam na segunda rodada do Grupo I, no próximo sábado (20), às 16h (horário de Brasília). O jogo será no MetLife Stadium, em Nova York.