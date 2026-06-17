Harry Kane sobra em campo e Inglaterra bate Croácia por 4 a 2 na Copa

Grupo L do Mundial, o atacante Hary Kane balançou a redes duas vezes para os britânicos e tornou-se o maior artilheiro do país, ao lado de Gary Lineker, com 10 gols. Bellinghan e Rashford completaram o placar dos Três Leões, enquanto Baturina e Musa descontaram para os croatas, os Xadrezistas (apelido em alusão ao uniforme).
Three points for the Three Lions #FIFAWorldCupFIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
A Croácia começou pressionando a saída de bola dos ingleses, mas durou muito pouco. Os Três Leões apostaram em contra-ataques velozes pela direita. E logo aos 8 minutos, após cobrança de escanteio, Modric se adiantou para cortar a bola, mas acabou atingindo Madueke, filho de nigerianos nascido na Inglaterra. Após revisão do VAR, o árbitro anotou pênalti a favor dos ingleses. O camisa 9 Harry Kane cobrou duas vezes: na primeira delas, o goleiro Livakovic defendeu, mas o VAR identificou que o goleiro croata não manteve um dos pés na linha, como manda a regra. O árbitro mandou repetir, e Kane abriu placar com um chute forte, à direita de Livakovic, que caiu para o outro lado. Musa e
O gol motivou ainda mais os ingleses, que enfileiram contra-ataques perigosos. Num deles, aos 20 minutos, Kane deu passe para Bellingham arrancar com a bola até a área, mas o goleiro Livcokovic se adiantou e defendeu.
Aos 35 minutos, a Croácia roubou a bola próximo à intermediária e iniciou a jogada do empate. Após levantamento na área, Sucic rolou para Baturina deixar tudo igual em Dallas: 1 a 1. Mas nem deu tempo de comemorar: seis minutos depois, os Três Leões voltaram a liderar o placar com gol de bola parada. Em jogada ensaiada, Rice cobrou escanteio na medida para Kane cabecear, ao subir sozinho vindo de trás.
E quem já aguardava o intervalo do jogo, ainda viu a Croácia arrancar novo empate último minuto do jogo, após Pasalic lançar na grande área para Perisic, que escorou para Musa marcar um golaço.
Starting strong! pic.twitter.com/iytFvfNbUrEngland (@England) June 17, 2026
No segundo tempo, logo o primeiro minuto, os ingleses voltaram a liderar o placar. A jogada começou com Elliot Anderson, que lançou para na direita para Bellinghan. O atacante arrancou, invadiu a área e chutou cruzado para o fundo da rede, apliando para 3 a 1 a vantagem dos britânicos. A partir daí, pressão total no campo da Croácia. Aos 3 minutos, após escanteio, o lateral OReilly cabeceia livre para o gol, mas a bola vai para fora. Seis minutos depois, OReilly de novo tenta fazer marcar de cabeça, mas Livakovic evita, mas dá rebote e faz outra defesa incrível.
A Inglaterra sufoca a Croácia e faz Livakoviv brilhar novamente aos 11 minutos, ao pegar um chute de Harry Kane dentro da área.
Após a parada para a hidratação, os croatas esboçaram uma reação. Aos 30 minutos, Marco Pasalic desferiu um foguete para o fundo do gol, mas o goleiro Pickford espalmou para longe. No minuto seguinte, foi a vez de Matanovic mandar um bola perigosa, e novamente o goleiro britânico fez bela defesa.
A noite era mesmo dos Três Leões. Aos 39 minutos, os ingleses selaram a vitória por 4 a 2, com linda jogada iniciada pelo atacante Saka do lado direito. Ele se livra da marcação e rola para Rashford, que invadiu a área e chutou certeiro no canto esquerdo do gol croata.