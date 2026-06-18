Copa 2026: jogos desta quinta-feira abrem 2ª rodada da fase de grupos

Às 16h, a Suíça vai encarar a seleção de Bósnia e Herzegovina em Los Angeles. Na sequência, às 19h, Canadá e Catar se enfrentam em Vancouver.

A última partida do dia será às 22h, entre México e Coreia do Sul, em Guadalajara.

Jogos desta quinta-feira, 18 de junho

República Tcheca x África do Sul (Grupo A)

Suíça x Bósnia e Herzegovina (Grupo B)

Canadá x Catar (Grupo B)

México x Coreia do Sul (Grupo A)



Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos



Grupo A

A equipe mexicana tem melhor saldo de gols, já que venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia ante ao placar de 2 a 1 da partida entre Coreia do Sul e República Tcheca.

Os resultados adversos para a República Tcheca e a África do Sul na primeira rodada dão, portanto, tom de dramaticidade à partida de hoje entre as duas equipes. Quem perder corre grande risco de ficar de fora da segunda fase da competição.

Grupo B

A Suíça enfrenta a Bósnia e Herzegovina em igualdade de condições, após empatar com o Catar, que agora enfrenta o Canadá.

Dessa forma, qualquer vitória pode representar a liderança isolada do grupo. No entanto, não garantirá classificação.

O cenário, portanto, está indefinido, garantindo emoção até a terceira e última rodada da fase de grupos, com todas as equipes dependendo de combinação de resultados e critérios de desempate, como saldo de gols.



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