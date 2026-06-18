Goleiro Vozinha torce por novo contrato: "lugar onde possa ser feliz"

, sem contrato ativo com um clube, estreando naCopa do Mundo
contra uma das favoritas para ganhar o Mundial: a Espanha. Ao fim da partida, foi ele oprincipal responsável pelo empate de 0 a 0
, o que o transformou em uma celebridade mundial e nomelhor jogador em campo
, segundo a Federação Internacional de Futebol (Fifa).O feito rendeu a Josimar José Évora Dias, o Vozinha, mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais e um lugar no coração dos brasileiros.
O guarda-redes, como é chamada a posição de goleiro em Cabo Verde, se profissionalizou aos 25 anos, muito depois do que costuma ser o padrão no futebol.
E, se tarde entrou para o nível de alto rendimento, não seria cedo que desistiria de seguir carreira.Vozinha espera que a visibilidade alcançada renda um novo contrato para que seja feliz nos seus últimos anos de atuação
.