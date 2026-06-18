Para "otimizar" recuperação, Neymar está fora do jogo contra o Haiti

Em nota, a entidade comunicou que o atacante não viaja com o restante da delegação para a Filadélfia para "otimizar" a recuperação da lesão grau dois na panturrilha direita.

O camisa 10 permanece em Nova Jersey, onde a seleção brasileira está concentrada nesta primeira fase, utilizando as estruturas do Hotel The Ridge e do Centro de Treinamento Columbia Park, do New York Red Bulls.

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Por fim, juntou-se novamente ao grupo para uma roda de bobinho. A imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos da atividade e precisou deixar o ambiente quando o camisa 10 ainda estava integrado ao elenco.



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Na última quarta-feira (17), Neymar já havia participado do começo do treino com os companheiros, retirando-se da atividade nos cinco minutos finais do período aberto à imprensa.

. Mesmo na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, o atacante realizou somente trabalhos internos de fisioterapia e preparação física.

Contusão

Neymar se contundiu no último dia 17 de maio, na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O clube, na ocasião, informou que o jogador tinha um edema na panturrilha, mas um exame realizado dez dias depois, ao se apresentar na Granja Comary, constatou que a lesão era mais séria.

Os europeus, neste momento, lideram a chave com os três pontos da vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, na estreia, sábado passado (13), em Boston. No mesmo dia, os brasileiros empataram por 1 a 1 com Marrocos em Nova Jersey. As duas seleções têm um ponto.



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