Brasil: invencibilidade e liderança na Liga Mundial de Vôlei

Foi uma partida das mais difíceis, mas o Brasil venceu.

No primeiro set, as brasileiras passaram com muita tranquilidade, fechando por 25 a 20. Mas, no segundo set, as belgas igualaram o placar, fechando em 25 a 22. Embaladas, conseguiram vencer também o terceiro set por 25 a 23, obrigando a seleção a se concentrar nos dois sets finais.

As meninas melhoraram o rendimento e fecharam o quarto set por 25 a 22.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As maiores pontuadoras foram Júlia Bergmann, com 19 pontos, e Ana Cristina, com 16.

As chinesas estão na sexta posição da Liga Mundial, com quatro vitórias em seis jogos.