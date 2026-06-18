Brasil garante seleções da ginástica artística no Mundial da Holanda

O evento no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, que começou nesta quarta-feira (17), marcou a volta da campeã olímpica Rebeca Andrade às competições após 20 meses.

A ginasta de 27 anos alcançou a melhor pontuação do salto, com média de 14.459 pontos, após 14.533 de nota na primeira tentativa e 14.166 na segunda. Ela se classificou para a final do aparelho, neste domingo, às 9h30 (horário de Brasília).

"Consegui voltar no alto nível de novo. Mesmo sem ter feito os meus dois saltos mais difíceis, é algo que me orgulha bastante, afirmou Rebeca.





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