Canadá atropela Catar e vence pela primeira vez em uma Copa do Mundo

O time da casa lidera a chave com os mesmos quatro pontos da Suíça, mas fica a frente no saldo de gols. Mais cedo nesta quinta, os alpinos fizeram 4 a 1 na Bósnia e Herzegovina em Los Angeles. Cataris e bósnios seguem com o ponto somado na estreia.
O resultado, de quebra, deixa o Canadá mais perto da fase seguinte do Mundial. Além dos dois primeiros colocados do grupo, os oito melhores terceiros entre as 12 chaves também avançam.
O duelo também ficou marcado pela triste lesão de Ismail Koné. No segundo tempo, o canadense fraturou a perna esquerda após ser atingido pelo também volante Assim Madibo. O próprio jogador catari ficou em choque e sequer ofereceu resistência ao cartão vermelho que recebeu do árbitro chileno Cristián Garay.
As seleções definem o futuro na Copa na próxima quarta-feira (24).O Canadá recebe a Suíça, novamente em Vancouver, enquanto o Catar vai para os Estados Unidos encarar a Bósnia em Seattle.
As duas partidas iniciam às 16h (horário de Brasília).
Pressão canadense
O Canadá foi a campo com duas trocas em relação ao time da estreia. Autor do gol do empate por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, Cyle Larin saiu jogando, assim como Ali Ahmed. Eles ficaram nos lugares do também atacante Tani Oluwaseyi e do meia Liam Millar.
O Catar repetiu a escalação que buscou a igualdade em 1 a 1 com a Suíça em Santa Clara, também em solo canadense.
E foi justamente Larin quem colocou o Canadá a frente. Aos 15 minutos, o lateral Alistair Johnston conseguiu o cruzamento pela direita, na linha de fundo. O atacante Jonathan David chutou de primeira, o goleiro Mahmoud Abunada deu rebote na pequena área e o camisa 9 dos anfitriões - que antes da Copa, não marcava gol pela seleção do país desde outubro de 2024 - mandou para as redes.
Pressionando e diminuindo os espaços para saída de jogo do Catar, o Canadá aumentou a vantagem aos 28. O atacante Tajon Buchanan chutou da entrada da área, a bola desviou no zagueiro Boualem Khoukhi e sobrou com David, que finalizou com liberdade, sem chances para o goleiro.
Dois minutos depois, Buchanan recebeu lançamento às costas da defesa e acabou derrubado por Homam Ahmed no limite da grande área. Inicialmente, o pênalti foi marcado, mas o árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) viu que o lance foi fora da área. O zagueiro, porém, não escapou de ser expulso, já que era o último homem da marcação e o atacante canadense ficaria sozinho contra Abunada.
O Canada aproveitou a superioridade numérica e chegou ao terceiro nos acréscimos. Aos 47, Buchanan cruzou pela esquerda, Larin cabeceou e obrigou Abunada uma grande defesa no ângulo esquerdo. O rebote, porém, sobrou com Davies, que completou para as redes.
Fratura e goleada
A etapa final iniciou com uma cena assustadora.Aos cinco minutos, Madibo disputou bola com Koné e acabou fraturando a perna esquerda do adversário, para desespero dos atletas de ambas as seleções.
Alguns canadenses, como David, não seguraram as lágrimas. Ao ser retirado de campo de maca, o camisa 8 foi aplaudido pelos torcedores. Já o atleta catari foi expulso, deixando os asiáticos com dois a menos.
Mesmo abalada com a lesão de Kone, a equipe do Canadá seguiu em cima do Catar e chegou ao quarto gol aos 18 minutos, em cobrança de falta do volante Nathan Saliba - justamente quem substituiu Koné. Na comemoração, Saliba ergueu a camisa 8 do companheiro para homenageá-lo.
Aos 29, veio o quinto, novamente com participação de Buchanan. Após rebote de Abunada, ele cruzou da entrada da área pela direita e o também meia Jacob Shaffelburg emendou um chute de primeira no canto esquerdo. A bola ia para fora, mas o volante Mohamed Manai, ao tentar afastar o perigo, acabou mandando para as próprias redes.
Com a seleção catari sem esboçar reação, o Canadá ainda chegou ao sexto gol. Nos acréscimos, Saliba chutou da entrada da área e a bola sobrou nos pés de David, que teve somente o trabalho de concluir para o gol e marcar o terceiro dele na partida, fechando o placar em Vancouver.