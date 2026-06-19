Confira os jogos da Copa do Mundo nesta sexta; Brasil encara o Haiti

A outra partida da chave será um pouco antes, às 19h, em Boston, entre Escócia e Marrocos.
Pelo Grupo D, jogarão Estados Unidos e Austrália, em Seattle, às 16h; e Turquia e Paraguai, à 0h de sábado (20), em São Francisco.
Jogos desta sexta-feira, 19 de junho
- 16h - Estados Unidos x Austrália
(Grupo D)
- 19h - Escócia x Marrocos
(Grupo C)
- 21h30 - Brasil x Haiti
(Grupo C)
- 0h (sábado) - Turquia x Paraguai
(Grupo D)
Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos
Grupo CClassificação após a primeira rodada:
- Escócia 3 pontos
- Brasil 1 ponto
- Marrocos 1 ponto
- Haiti 0 ponto