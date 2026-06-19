Preservado, Gabriel Magalhães garante estar bem para enfrentar Haiti

O zagueiro Gabriel Magalhães tranquilizou a torcida quanto às condições físicas para ir a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

. O jogador do Arsenal (Inglaterra) participou de 53 jogos na temporada, 48 deles como titular, e atuou por 4.360 minutos, média de 82 minutos por partida.

Para efeito de comparação, Marquinhos, parceiro de Gabriel Magalhães na zaga do Brasil e capitão do Paris Saint-Germain (França), esteve em campo 39 vezes no mesmo intervalo de tempo, com 3.238 minutos, média de 83 minutos por duelo.

"Estou muito bem fisicamente. Tive uma temporada longa, com muitos jogos, mas me sinto bem e preparado", garantiu o defensor, na entrevista coletiva que concedeu no estádio da Filadélfia, palco do jogo de hoje.

. O zagueiro do Arsenal foi titular daquela partida, ao lado de Marquinhos. De lá para cá, foram seis jogos e oito gols sofridos.

"A gente entra em campo e não quer sofrer gols. Se não sofremos gols, estamos mais próximos da vitória. É trabalhar coletivamente. Com certeza, vamos entrar no jogo com o pensamento positivo de que vamos nos defender bem e sair sem tomar gols", disse.

. Durante a semana, o italiano observou Danilo na lateral direita, posto que, na estreia da Copa, foi de Ibañez. Perguntado sobre as diferenças de atuar com um ou outro no setor, Gabriel Magalhães foi político.

"O Ibañez é um zagueiro que pode atuar como lateral e o Danilo um lateral que pode atuar como zagueiro. Os dois podem ajudar no que o mister [Ancelotti] pedir. É o mister quem vai decidir", resumiu o jogador do Arsenal, reconhecendo que o nível de atuação do Brasil diante de Marrocos foi abaixo do esperado.