Torcedores relatam caos com ingressos da Copa do Mundo após compras em sites de revenda falharem

Cancelamentos de última hora, ingressos que nunca chegaram e problemas de transferência geram revolta entre fãs e levantam críticas ao sistema de vendas da FIFA e plataformas de revenda

A Copa do Mundo tem proporcionado grandes emoções dentro de campo, mas fora dos estádios milhares de torcedores relatam uma experiência frustrante. Nas últimas semanas, redes sociais foram inundadas por reclamações de fãs que tiveram ingressos cancelados de última hora, não receberam os bilhetes comprados ou enfrentaram horas de tentativas frustradas para resolver problemas entre a plataforma oficial da FIFA e sites de revenda.

Uma das histórias que mais repercutiram foi a de Bina Ramroop, que comprou dois ingressos por US$ 485 cada para presentear o neto Elijah Gomes em seu aniversário de 13 anos. O plano era assistir à partida entre Espanha e Cabo Verde, em Atlanta, mas os bilhetes adquiridos meses antes pela StubHub nunca foram transferidos para o aplicativo oficial da FIFA.

No dia do jogo, Ramroop passou horas entre ligações para representantes da StubHub e atendentes da FIFA, sem conseguir uma solução. Enquanto a partida começava, a única alternativa oferecida foi o reembolso.

“Eu não queria meu dinheiro de volta. Eu queria entrar no estádio”, lamentou.

Segundo relatos de torcedores e especialistas do setor, os problemas têm diferentes origens. Alguns casos estariam ligados a falhas técnicas no sistema de transferência de ingressos, enquanto outros podem envolver vendedores que anunciaram entradas sem realmente possuí-las.

A FIFA tem orientado os fãs a utilizarem exclusivamente sua plataforma oficial de revenda, onde todas as transações são garantidas. No entanto, muitos torcedores optaram por empresas como StubHub, SeatGeek e Vivid Seats por oferecerem preços mais competitivos ou interfaces mais simples.

Especialistas apontam ainda a prática conhecida como venda especulativa. Nesse modelo, vendedores anunciam ingressos antes de adquiri-los, apostando que os preços cairão próximo à data do evento. Com a valorização dos bilhetes durante a Copa, muitos não conseguiram cumprir os pedidos e acabaram cancelando as vendas.

Outro caso foi o de Pape Ndaw, que havia comprado ingressos para assistir ao confronto entre Holanda e Japão com o filho como presente de formatura. Dois dias antes da partida, recebeu um comunicado informando que o vendedor não poderia entregar os bilhetes. Ao tentar comprar novos ingressos, descobriu que os preços haviam triplicado.

“Foi devastador. Meu filho contou para todos os amigos que iria ao jogo. Ele chorou quando soube que não conseguiríamos ir”, relatou.

Embora plataformas como a StubHub ofereçam garantias de reembolso ou substituição dos ingressos, muitos consumidores afirmam que esperavam soluções que permitissem a entrada nos estádios, especialmente em um dos maiores eventos esportivos do planeta.

A empresa atribui parte dos problemas a mudanças recentes implementadas pela FIFA no sistema de transferência de ingressos e afirma que trabalha para resolver os casos. Enquanto isso, torcedores seguem cobrando mais transparência e segurança na compra de entradas para a Copa do Mundo.