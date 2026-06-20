Jogos deste sábado da Copa: Alemanha e Suécia podem se classificar

Veja as classificações
Grupo E
Classificação após a primeira rodada:
- Alemanha 3 pontos
- Costa do Marfim 3 pontos
- Equador 0 ponto
- Curaçao 0 ponto
Com a vitória por 7 a 1 diante de Curaçao, a Alemanha terminou a primeira rodada em primeiro lugar no grupo, com saldo de seis gols.
Sua adversária na partida de hoje, Costa do Marfim, tem também 3 pontos, mas com saldo de 1 gol após ter derrotado o Equador por 1 a 0.No atual contexto, portanto, a partida entre Alemanha e Costa do Marfim representa um confronto direto para definir quem terminará a rodada na liderança da chave. O vencedor da partida abrirá uma vantagem considerável, a ponto de garantir a participação na segunda fase da Copa 2026.
Equador e Curaçao brigam para manter acesa a esperança de avançar na competição.
Grupo F
Classificação após a primeira rodada:
- Suécia 3 pontos
- Holanda 1 ponto
- Japão 1 ponto
- Tunísia 0 ponto
Holanda e Suécia fazem o clássico desta rodada do Grupo F um dos mais equilibrados, com três equipes fortes: Suécia, Holanda e Japão.Líder da chave, após vencer a Tunísia por 5 a 1, a Suécia garantirá acesso à segunda fase, caso derrote sua adversária na partida de hoje.
Para a Holanda, a partida terá peso estratégico para manter viva a esperança de classificação em primeiro lugar no grupo, após ter empatado em 2 a 2 com o Japão na primeira rodada.
Em caso de empate, a Holanda dependerá de um resultado positivo na terceira e última rodada para garantir vaga entre as duas equipes classificadas.
Já Tunísia e Japão disputam pontos importantes. A equipe africana busca uma reação após a goleada sofrida o que a deixou com saldo negativo de quatro gols.
Para o Japão, com um ponto obtido na primeira rodada, a vitória pode ser passo decisivo para a classificação, independentemente do resultado da última rodada, diante da Suécia (atual líder do grupo).Vale lembrar que as oito melhores terceiras colocações (entre os 12 grupos da primeira fase) avançarão na competição.
O Brasil acompanha de perto o Grupo F, já que haverá cruzamento de chaves entre e este grupo e o Grupo C, do Brasil.