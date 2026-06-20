Jogos deste sábado da Copa: Alemanha e Suécia podem se classificar

A rodada deste sábado (20) terá confrontos pelos grupos E e F, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Quatro jogos estão programados, incluindo uma partida na madrugada de domingo.

Veja as classificações

Grupo E

Classificação após a primeira rodada:

Alemanha 3 pontos

Costa do Marfim 3 pontos

Equador 0 ponto

Curaçao 0 ponto

Com a vitória por 7 a 1 diante de Curaçao, a Alemanha terminou a primeira rodada em primeiro lugar no grupo, com saldo de seis gols.

Sua adversária na partida de hoje, Costa do Marfim, tem também 3 pontos, mas com saldo de 1 gol após ter derrotado o Equador por 1 a 0.

Equador e Curaçao brigam para manter acesa a esperança de avançar na competição.

Grupo F

Classificação após a primeira rodada:

Suécia 3 pontos

Holanda 1 ponto

Japão 1 ponto

Tunísia 0 ponto

Holanda e Suécia fazem o clássico desta rodada do Grupo F um dos mais equilibrados, com três equipes fortes: Suécia, Holanda e Japão.

Para a Holanda, a partida terá peso estratégico para manter viva a esperança de classificação em primeiro lugar no grupo, após ter empatado em 2 a 2 com o Japão na primeira rodada.

Em caso de empate, a Holanda dependerá de um resultado positivo na terceira e última rodada para garantir vaga entre as duas equipes classificadas.

Já Tunísia e Japão disputam pontos importantes. A equipe africana busca uma reação após a goleada sofrida o que a deixou com saldo negativo de quatro gols.

Para o Japão, com um ponto obtido na primeira rodada, a vitória pode ser passo decisivo para a classificação, independentemente do resultado da última rodada, diante da Suécia (atual líder do grupo).

O Brasil acompanha de perto o Grupo F, já que haverá cruzamento de chaves entre e este grupo e o Grupo C, do Brasil.