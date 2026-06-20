Raphinha tem lesão na coxa constatada; prazo para retorno é incerto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a informação em uma nota oficial neste sábado (20).

que deixou a partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), ainda no primeiro tempo. Confira a íntegra da nota:

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

O Brasil ainda tem um jogo pela primeira fase do grupo C da Copa do Mundo de 2026. Na próxima quarta-feira (24), a seleção encara a Escócia, em Miami.