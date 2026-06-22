França e Argentina podem garantir vaga hoje; confira os jogos da copa

A segunda rodada dos grupos I e J colocará em campo, nesta segunda-feira (22), as duas seleções finalistas da Copa de 2022.

Completam a rodada Noruega e Senegal, às 21h, em Nova Jersey; e, à meia-noite, Jordânia e Argélia.

Jogos desta segunda-feira, 22 de junho

14h - Argentina x Áustria (Grupo J)

18h - França x Iraque (Grupo I)

21h - Noruega x Senegal (Grupo I)

0h - Jordânia x Argélia (Grupo J)

Grupo I

França 3 pontos

Noruega 3 pontos

Senegal 0 ponto

Iraque 0 ponto

A seleção francesa é favorita na partida de hoje contra o Iraque. Caso vença, poderá garantir vaga na segunda fase da competição.

Assim como a França, a Noruega pode chegar a seis pontos no duelo de hoje contra o Senegal, garantindo também vaga na próxima fase.

No duelo de hoje contra a Noruega, o Senegal busca seus primeiros pontos, na esperança de, com uma vitória na rodada final contra o Iraque, tentar se classificar entre os oito melhores terceiros colocados.

Como o Iraque tem o mesmo desafio, a terceira e última rodada da fase de classificação promete ser de grandes emoções para estas duas seleções que, até o momento, não pontuaram.

Grupo J

Classificação após a primeira rodada:

Argentina 3 pontos

Áustria 3 pontos

Argélia 0 ponto

Jordânia 0 ponto

Atual campeã do mundo, a equipe sul-americana entra em campo como favorita, apoiada em um elenco experiente e talentoso.

Embalada pela boa vitória na primeira rodada, a Áustria busca, no confronto com a Argentina, manter-se competitiva diante de um adversário tecnicamente superior. Caso vença, terá boas chances de terminar a primeira fase na primeira colocação.

Será, portanto, uma partida importante para quem quer avançar como uma das oito melhores terceiras colocadas.