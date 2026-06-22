EUA avaliam flexibilizar restrições de viagem do Irã durante a Copa do Mundo de 2026

Seleção iraniana enfrenta limitações de entrada no país e pode ter regras ajustadas para jogo contra o Egito, segundo autoridades americanas

O governo dos Estados Unidos está avaliando flexibilizar as restrições de viagem impostas à seleção do Irã durante a Copa do Mundo de 2026, segundo autoridades envolvidas na organização do torneio.

Atualmente, as condições de visto permitem que a equipe iraniana entre em território americano apenas 24 horas antes das partidas disputadas nos EUA e a obrigam a deixar o país no mesmo dia do jogo. A medida afeta diretamente os deslocamentos da seleção, que está baseada no México e disputa partidas da fase de grupos do Grupo G em solo norte-americano.

A possível revisão das regras está sendo considerada especialmente para o terceiro jogo da equipe, contra o Egito, marcado para o dia 27 de junho em Seattle. De acordo com informações divulgadas, há discussões em andamento sobre ajustes nos horários de entrada e saída da delegação.

O Irã já havia solicitado disputar toda a primeira fase no México, pedido que não foi aceito. Após as restrições, o técnico Amir Ghalenoei chegou a classificar a equipe como a “mais oprimida” do torneio, enquanto a federação iraniana formalizou reclamações à FIFA, alegando que as limitações prejudicam a preparação esportiva e violam o princípio de igualdade entre participantes.

Andrew Giuliani, responsável pela força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, afirmou ao jornal britânico The Telegraph que o governo está aberto a renegociar as condições de entrada da delegação iraniana nos Estados Unidos.

Fonte: GE