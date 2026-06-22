Neymar treina sem restrições com o grupo pelo segundo dia seguido

A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira (22) a primeira atividade com grupo completo voltada ao terceiro e último jogo da primeira fase da Copa do Mundo. O atacante Neymar, que passou o último mês tratando uma lesão grau dois na panturrilha direita , participou sem restrições das atividades pelo segundo dia seguido e está mais próximo de estrear na competição.

Na quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a Escócia, em Miami.

Como de praxe, a imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos dos trabalhos no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey. Durante esse tempo, o técnico Carlo Ancelotti dividiu o elenco em dois grupos com 12 jogadores, para atividades de movimentação e toque de bola rápido.

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Neymar ficou junto do goleiro Weverton, do lateral Douglas Santos, dos zagueiros Marquinhos, Danilo e Léo Pereira, dos volantes Danilo Santos, Casemiro e Ederson, do meia Lucas Paquetá e dos atacantes Endrick e Igor Thiago. O grupo foi separado em dois times. O do camisa 10, de colete, ainda teve Danilo Santos, Endrick, Douglas Santos, Marquinhos e Casemiro.

Alisson poupado

O treino contou com 24 jogadores. Não estiveram em campo o atacante Raphinha, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), na Filadélfia, e o goleiro Alisson. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o defensor foi poupado para "controle de carga".

No domingo (21), Alisson foi um dos únicos titulares do jogo passado a participar da atividade no gramado. Os outros foram Lucas Paquetá e o atacante Vinícius Júnior.

O último treino antes da partida contra a Escócia será nesta terça-feira (23), às 10h30. Em seguida, a delegação brasileira viaja de Nova Jersey para Miami. A previsão é que Ancelotti e mais um jogador atendam à imprensa em entrevista coletiva a partir de 20h15, já no palco do jogo de quarta.