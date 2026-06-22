Estudo indica desconfiança do torcedor, mesmo após 1ª vitória na Copa

É o que mostra a nova rodada do estudo Eu Vi o Brasil - O país do futebol?, feita pela agência de pesquisas de mercado IMO Insights, à qual a

teve acesso nesta segunda-feira (22).

Os sentimentos de empolgação (queda de 41% para 28%), alegria (38% para 27%) e esperança (45% para 35%) também apresentaram quedas sensíveis no comparativo com o pré-mundial.

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Ainda conforme o estudo, houve avanço no entendimento quanto à entrega da seleção brasileira em campo.

O levantamento é atualizado semanalmente, com homens e mulheres de 18 anos ou mais, das classes A, B e C, em âmbito nacional. Ele faz parte de uma plataforma de pesquisas chamada Eu Vi o Brasil, criada em 2023 para análise de comportamentos, valores e percepções dos brasileiros visando marcas, empresas e organizações.