Tiago Splitter vê Chicago Bulls como "um quadro branco para pintar"

"Tomei essa decisão pela projeção de futuro, por poder realmente colocar esse time para jogar da forma que eu gosto. Temos um núcleo jovem. Vir para Chicago, para uma franquia como o Bulls é ter praticamente um quadro branco para pintar", disse o técnico de 41 anos.

Após ter sido anunciado na última terça-feira (16) e apresentado à torcida no dia seguinte, o brasileiro Tiago Splitter falou pela primeira vez com a imprensa brasileira como técnico do Chicago Bulls. Nesta segunda-feira (22), em uma entrevista virtual, Splitter disse considerar a oportunidade na famosa franquia da NBA (liga de basquete dos Estados Unidos) uma chance de "começar do zero".

Splitter adicionou ao currículo mais um pioneirismo entre brasileiros. Como atleta, foi o primeiro jogador do Brasil a vencer a NBA, no caso pelo San Antonio Spurs, em 2014. Na temporada passada, ao assumir de forma repentina e interina o comando do Portland Trail Blazers após o afastamento do ex-técnico Chauncey Billups - investigado pelo FBI em um esquema de manipulação de jogos de pôquer -, Splitter foi então o primeiro brasileiro a treinar uma equipe na liga dos Estados Unidos.

Ao fim da temporada, também foi o primeiro a dirigir um time em uma partida de playoffs e o primeiro a vencer um jogo no mata-mata da NBA. Ao fim da temporada, o Portland Trail Blazers não efetivou Splitter, que acabou assinando com o Chicago Bulls, tornando-se então o primeiro brasileiro efetivado como técnico de uma equipe da maior liga de basquete do mundo.

"É um orgulho poder ser, por sorte, o primeiro em tantas coisas. Espero que eu seja o primeiro de muitos. É um feito ótimo, mas não penso nisso no dia a dia. Tenho vários objetivos no momento, várias coisas para fazer, acaba que vou passo a passo", revelou.