Com dúvida na direita, Brasil encerra preparação para encarar Escócia

A seleção brasileira finalizou, na manhã desta terça-feira (23), os preparativos para o último jogo pelo Grupo C da Copa do Mundo.

A última atividade no Columbia Park, o centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, antes da partida, contou com 25 dos 26 convocados por Carlo Ancelotti.

O goleiro Alisson, poupado por controle de carga na segunda-feira (22), trabalhou normalmente com o grupo.

Pelo terceiro dia consecutivo, Neymar treinou sem restrições junto dos companheiros durante os 15 minutos de atividade a que a imprensa teve acesso.

Recuperado de uma lesão grau na panturrilha direita, o camisa 10 não atua desde o dia 17 de maio, na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Em relação à equipe que venceu o Haiti por 3 a 0 na sexta-feira (19), na Filadélfia, pelo menos uma troca terá de ser feita, devido à lesão de Raphinha.

Apesar da preferência pela outra ponta, o também atacante Gabriel Martinelli, que é destro, já foi usado por ali pelo técnico em um amistoso contra a França, em março deste ano. Aliás, o jogador do Arsenal, da Inglaterra, se colocou à disposição do italiano, em entrevista coletiva na segunda-feira.