Com dúvida na direita, Brasil encerra preparação para encarar Escócia

A última atividade no Columbia Park, o centro de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, antes da partida, contou com 25 dos 26 convocados por Carlo Ancelotti.O atacante Raphinha, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, a mesma que o afastou dos gramados por quase dois meses no começo do ano, foi a única ausência.
O goleiro Alisson, poupado por controle de carga na segunda-feira (22), trabalhou normalmente com o grupo.
Pelo terceiro dia consecutivo, Neymar treinou sem restrições junto dos companheiros durante os 15 minutos de atividade a que a imprensa teve acesso.A expectativa é que o atacante seja relacionado pela primeira vez nesta Copa.
Recuperado de uma lesão grau na panturrilha direita, o camisa 10 não atua desde o dia 17 de maio, na derrota do Santos para o Coritiba, por 3 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.Mais uma vez, Ancelotti não deu pistas à imprensa de qual time vai a campo diante da Escócia.
Em relação à equipe que venceu o Haiti por 3 a 0 na sexta-feira (19), na Filadélfia, pelo menos uma troca terá de ser feita, devido à lesão de Raphinha.Acostumados ao lado direito do ataque, Rayan e Luiz Henrique são os favoritos.
Apesar da preferência pela outra ponta, o também atacante Gabriel Martinelli, que é destro, já foi usado por ali pelo técnico em um amistoso contra a França, em março deste ano. Aliás, o jogador do Arsenal, da Inglaterra, se colocou à disposição do italiano, em entrevista coletiva na segunda-feira.