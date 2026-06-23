Filme resgata campanha histórica da seleção feminina em 1988

A campanha da seleção brasileira feminina no Torneio Experimental da Fifa, disputado na China em 1988 considerado o embrião da Copa do Mundo da modalidade é reconstituída no documentário Brasil 88: Depois do Silêncio, lançado nesta terça-feira (23) em uma sessão no Cine Brasília.

Brasil 88: Depois do Silêncio reúne imagens de arquivo e depoimentos das atletas e mostra como a equipe conquistou o terceiro lugar em meio a dificuldades estruturais e a um contexto de forte preconceito.

O documentário integra as ações da Semana Nacional do Esporte, evento que dialoga com a Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Campanha na China

A campanha brasileira no torneio de 1988 teve início com derrota por 1 a 0 para a Austrália. Na rodada seguinte, a equipe começa a pegar ritmo vencendo a Noruega por 2 a 1 adversária que era considerada uma das principais forças da época.

Na sequência, goleou a Tailândia por 9 a 0 e garantiu a classificação. Nas quartas de final, o Brasil venceu a Holanda por 2 a 1. Na semifinal, voltou a enfrentar a Noruega, mas acabou derrotado por 2 a 1, resultado que tirou a equipe da decisão.

Na disputa pelo terceiro lugar, empatou em 0 a 0 com a China. A partida foi para disputa de pênaltis. Com a vitória, a seleção feminina assegurou a histórica medalha de bronze.

Relatos das jogadoras

Não nos ajudaram com nada. Foi tudo na raça, diante de muito preconceito, disse a primeira artilheira de uma competição feminina da Fifa, com seis gols durante o torneio cinco deles durante a goleada diante da Tailândia.

A atacante Michael Jackson destacou o entrosamento do grupo e a qualidade técnica da equipe.

Foi uma equipe que jogava com amor e vontade de vencer, mesmo em um período em que mulheres não podiam jogar futebol, disse.

Outras jogadoras também relataram dificuldades no período.

Sissi afirmou que a realização da Copa do Mundo de 2027 no país representará a concretização de um sonho da geração.

Reconhecimento