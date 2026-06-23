Gana segura Inglaterra e duelo de líderes do Grupo L não sai do zero

Quem esperava gols na disputa entre Inglaterra e Gana nesta terça-feira (23) se decepcionou.

As duas seleções acumulam quatro pontos.

. A chave também tem Croácia e Panamá, que se enfrentam ainda nesta terça, às 20h (horário de Brasília), em Toronto (Canadá).

Na Inglaterra, o técnico Thomas Tuchel mexeu na defesa em relação à equipe que venceu a Croácia por 4 a 2 na última quarta-feira (17), em Dallas (Estados Unidos). O lateral Nico O'Reilly e o zagueiro John Stones deram lugar a Djed Spencer e Marc Guehi.

Do lado de Gana, foram quatro mudanças. No gol, Benjamin Asare, que substituiu o lesionado Lawrence Ati Zigi no triunfo sobre o Panamá, por 1 a 0, em Toronto, seis dias atrás, iniciou como titular. Impedido de entrar no Canadá por responder a acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido, o volante Thomas Partey pôde ser escalado e ficou na vaga de Elisha Owusu. O meia Kwasi Sibo ficou com o lugar do atacante Kamaldeen Sulemana. À frente, Inãki Williams levou a melhor na disputa com Ernest Nuamah no time comandado por Carlos Queiróz.

