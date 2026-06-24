BB Americas Bank abre exibição inédita da bola de futebol mais antiga do mundo nos Estados Unidos durante a Copa

A cidade de Miami recebeu uma visitante ilustre de mais de 500 anos durante a Copa do Mundo de 2026. Graças ao patrocínio do BB Americas Bank, a metrópole da Flórida foi palco da primeira exibição nos Estados Unidos da bola de futebol mais antiga do mundo, uma relíquia datada entre 1540 e 1570 e considerada um dos artefatos mais importantes da história do esporte. Pertencente ao acervo permanente do Smith Art Gallery and Museum, na cidade de Stirling, na Escócia, o objeto esteve pela primeira vez em exibição neste domingo (21), no lounge do BB Americas Bank, no Club 90, um espaço para reunir convidados relacionados ao Mundial.



A iniciativa fez parte de uma vasta programação especial do Club 90 durante a Copa do Mundo de 2026, recebendo a bola escocesa justamente alguns dias antes do confronto entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C. O Clube 90 será um ponto de encontro cultural, exclusivo para convidados, em funcionamento desde a abertura até a final do Mundial, no dia 19 de julho. O espaço vai exibir jogos em telões e contará com áreas de networking, bons drinks, gastronomia e noites musicais com DJs e performances ao vivo.



A presença da bola mais antiga do mundo reforça a ideia do espaço em oferecer experiências exclusivas aos visitantes. Descoberta dentro da estrutura do Castelo de Stirling, na Escócia, durante uma obra de restauração, a peça é confeccionada artesanalmente em couro e preenchida com uma bexiga de porco, refletindo as origens simples do esporte que hoje movimenta bilhões de pessoas ao redor do planeta. Datada entre 1540 e 1570, a peça remonta ao reinado de Maria, Rainha dos Escoceses (Mary Queen of Scots), e atravessou quase cinco séculos de história. Produzida muito antes da independência dos Estados Unidos e da consolidação do futebol moderno, ela oferece um raro olhar sobre as origens do esporte mais popular do planeta.



Ao viabilizar a chegada da peça aos Estados Unidos, o BB Americas Bank reforça seu compromisso com iniciativas que valorizam cultura, história, comunidade e experiências capazes de conectar pessoas por meio da paixão pelo futebol. “A chegada dessa relíquia histórica a Miami reflete nossa estratégia de apoiar iniciativas que geram valor cultural e promovem conexões relevantes com nossos clientes e a comunidade", comenta Tadeu Figueiro, Head de Marketing e Transformacao Digital do BB Americas Bank.

Após a apresentação especial no Club 90, a bola seguirá para o Coral Gables Museum, onde integrará a exposição “Diplomacy and the Beautiful Game: from Scotland to Brazil to Haiti”, organizada pelo Consulado-Geral do Brasil em Miami.

