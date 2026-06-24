Ancelotti vê Neymar em condição de jogo e acena com Rayan titular

O atraso de duas horas e meia na saída do voo de Nova Jersey para Miami fez com que a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, marcada para 20h15 (horário de Brasília) desta terça-feira (22), tivesse início somente após 22h. Apesar do desgaste, o treinador reagiu com bom humor ao imprevisto do mau tempo nos Estados Unidos.

. O atacante se recuperou de uma lesão grau dois na panturrilha direita, treinou normalmente durante a semana e pode estrear no quarto Mundial da carreira.

"Neymar trabalhou bem esta semana e estamos muito contentes com sua volta. Obviamente que, com a qualidade dele, pode ajudar muito ao time", comentou o técnico, respondendo, em seguida, quanto tempo o camisa 10 - que não atua há mais de um mês - teria condições de estar em campo.





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Vaga de Raphinha

O ex-jogador do Vasco, atualmente no Bournemouth (Inglaterra), disputa o posto de titular com o também atacante Luiz Henrique.

"Acho que o Rayan, quando entrou no lugar do Raphinha [contra o Haiti], fez um bom jogo. Rayan tem muito potencial nesse aspecto [de "alargar o campo", ou seja, atuar posicionado bem próximo à lateral e gerar espaços para infiltração]. Temos outros jogadores que podem se adaptar ao sistema, mas se precisarmos dessa amplitude, o Rayan pode fazer esse papel", explicou o italiano, que rechaçou poupar o lateral Douglas Santos e o lateral Casemiro, pendurados com um cartão amarelo cada.

Vale a liderança

A seleção brasileira quer terminar a chave na liderança. Não por conta do adversário - que viria do Grupo F, de Holanda, Japão, Suécia e Tunísia - e sim por logística. Nesse caso, a delegação pode seguir concentrada em Nova Jersey para o mata-mata.

. Há, ainda, a possibilidade de passar como um dos oito melhores terceiros colocados, podendo atuar em território norte-americano ou mexicano, a depender do fim da primeira fase.